Incontro tra l’assessore Palese e i direttori generali delle Asl

L”assessore regionale alla sanità Rocco Palese ha convocato ieri i direttori generali delle Asl per comunicazioni urgenti.

In particolare le modalità di attuazione della legge pugliese sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario rispetto alle decisioni del governo. A seguire l’ordine di accelerare le gare d’appalto per usare i fondi Pnrr per la medicina territoriale da 655 milioni di euro e l’approvazione del piano dei fabbisogni del personale 2023 e 2024 per definire la stabilizzazione di 4.500 fra medici ed infermieri.

Il tutto in attesa di formalizzare entro fine mese al governo centrale il piano di rientro finanziario triennale.