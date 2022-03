Incontro istituzionale con assessore sanità Palese, Pagliaro: “Affrontate importanti questioni, ci ha assicurato impegno e soluzioni ai problemi che abbiamo posto”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Proficuo incontro istituzionale con l’assessore alla Sanità Rocco Palese presso la sede della Regione Puglia a Lecce.

Ha partecipato anche una delegazione di operatori dell’integrazione scolastica, oss ed educatori socio pedagogici e del segretario provinciale Cobas, Giuseppe Mancarella, con i quali si è parlato ampiamente di questo tema che ci ha visti sempre in prima linea per chiedere che sia sempre tutelata l’integrazione scolastica poiché è un diritto da garantire per legge (104/92) ai minori disabili, questo perché possano avere le stesse possibilità degli altri di crescita individuale e sociale. A tal proposito è basilare la figura di educatori socio pedagogici e oss che vivono una gravissima situazione di precarietà che bisogna risolvere per garantire continuità lavorativa agli operatori e serenità alle famiglie e ai ragazzi.

Inoltre, con l’assessore siamo ritornati sulle importanti questioni che abbiamo già posto all’attenzione, con audizioni, interrogazioni, e mozioni in questo primo anno e mezzo di attività in Consiglio Regionale e che ancora attendono delle soluzioni. Ci riferiamo alla graduatoria del concorso regionale per infermieri, durato quasi due anni che conta tre graduatorie con 655 vincitori ancora in stallo; alla questione del Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e delle enormi carenze che abbiamo verificato nel sopralluogo effettuato poche settimane fa; abbiamo evidenziato che TAC Coronarica e RM cardiaca dell’Ospedale Fazzi Lecce sono inattive ed invece avevamo avuto altre rassicurazioni, così come ancora tutto è fermo per gli apparecchi utili per la Tac per pazienti obesi; dell’importante questione che riguarda centri di ricovero pubblici per i casi gravi di disturbi del comportamento alimentare ed anche dei centri di procreazione medicalmente assistita; poi abbiamo discusso della nomina di un garante disabili regionale, postazione vacante dall’aprile di ben due anni fa ed infine del servizio di trasporto interrotto per i centri diurni per anziani e disabili. Inoltre, ho anche riproposto l’emergenza ed il rischio chiusura dei centri diurni per disabili (ex art 60 ed ex art. 60 ter), i cui referenti sono stati ricevuti ed ascoltati da Palese questa mattina a Bari.

L’Assessore alla Sanità si è impegnato a convocare tempestivamente un tavolo regionale per definire le soluzioni possibili. Ci ha assicurato, infine, che darà delle risposte, impegnandosi per risolvere i problemi dei cittadini. Ne prendiamo atto e facciamo un altro nodo al fazzoletto per ogni argomento di cui abbiamo discusso, attendendo le dovute soluzioni”.