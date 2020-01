Incontri sulla medicina di genere “Meet the professor”: il 31 gennaio terzo appuntamento

GISeG (Gruppo Italiano Salute e Genere), nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto con Il Consiglio Regionale della Puglia, ha organizzato a Bari presso la Teca del Mediterraneo, Biblioteca consiliare in Via Gentile 52, il corso ‘Meet the Professor’ che si articola in 5 incontri con la partecipazione di esperti sugli argomenti trattati.

Aprirà i lavori del terzo incontro, programmato in data 31 gennaio 2020, ed accreditato ai fini ECM per tutte le Categorie Mediche e Sanitarie, Giovanni Gorgoni, Direttore Generale A.Re.S.S. Regione Puglia; seguiranno due interventi a tema: Franco Lavalle, Vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Bari – Coordinatore Osservatorio Medicina di Genere, terrà la prima relazione “Formazione di genere e FNOMCEO”, cui seguirà la relazione su “Ormoni e metabolismo: la sindrome metabolica e l’obesità” a cura di Sabrina Santaniello, Segretario ANDI Nazionale – Presidente ANDI Roma – Consigliere OMCeO Roma.

Il progetto ‘Meet the Professor’ ha come obiettivo quello di fornire al personale Medico e Sanitario l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze e sensibilizzare la popolazione in ambito di medicina di Genere, in ottemperanza all’attuale normativa italiana.

Il GISeG, nella persona del Presidente Nazionale Dr.ssa Anna Maria Moretti, è da tempo impegnato nella definizione di numerosi programmi orientati alla formazione del personale Medico e Sanitario e alla comunicazione nei confronti del cittadino. In tale ottica ha fondato con il Consiglio Regionale, attraverso la collaborazione con Teca del Mediterraneo, la prima Biblioteca Multimediale su Salute e Medicina di Genere in Italia per la promozione di documenti scientifici e divulgativi specifici.

La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, in linea con quanto indicato dal “Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche”, realizza attività e progetti destinati ai cittadini, alle scuole e al territorio per la promozione culturale e per la crescita individuale, in collaborazione con enti, associazioni e altre biblioteche, nonché per la conoscenza dell’istituzione consiliare, collaborando alle iniziative di comunicazione istituzionale./