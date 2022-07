Inchiesta Sanità: nota della Regione Puglia

“La Regione Puglia ha chiesto al Procuratore gli atti dell’indagine non coperti da segreto istruttorio per le valutazioni sulla revoca degli incarichi in base a quanto previsto dalla legge Severino e dall’Anac. Per le posizioni del membro del cda Aqp e del sub commissario di consorzio bonifica, essendo destinatari di misura restrittiva, opera di diritto la sospensione dalla carica”, lo comunica il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Puglia, Roberto Venneri.