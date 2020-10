Inaugurazione Forum in sanità, la lezione magistrale di Ranieri Guerra, Oms

La lezione magistrale di Ranieri Guerra, Oms

“Non siamo affatto fuori dal Covid: questo è un virus che circola, gira, diminuisce, riprende. Noi, l’Italia, il mondo è in un limbo e con le variazioni continue dovremo convivere. Nelle prossime settimane saremo in grado di valutare gli effetti delle aperture. La scuola, per esempio, si sta comportando molto molto bene ma serve attenzione rispetto a quello che accade attorno. Serve l’alleanza delle famiglie”.

Ranieri Guerra, esponente OMS ha aperto oggi la quarta edizione del Forum Mediterraneo in Sanità in programma alla Fiera del Levante di Bari.

“Il nostro sistema sanitario ha mostrato di saper fronteggiare l’emergenza e devo sottolineare che la regionalizzazione ha funzionato perché ha consentito di organizzare le risposte di prevenzione e cura in base alle esigenze della popolazione di riferimento. Questa è la sanità pubblica, la sanità che tiene conto della gente, delle loro caratteristiche, del territorio e dell’organizzazione dei servizi. La regionalizzazione del nostro sistema sanitario, mai come in questo momento, ha mostrato di rappresentare un vantaggio competitivo”.

“Oggi abbiamo ancora molte sfide da affrontare: intanto dobbiamo imparare a convivere con il virus anche se possiamo sicuramente aspettarci una stagione influenzale meno devastante degli anni scorsi perché l’uso delle metodiche di contenimento avranno un impatto positivo. Dobbiamo continuare a studiare i dati che oggi ci raccontano le difficoltà delle patologie diverse dal Covid, dobbiamo puntare sulla ricerca: sono 803 gli studi oggetti di valutazione sulla diagnostica, si stanno studiando farmaci innovativi e anche sui vaccini abbiamo fatto importanti passi in avanti perché ne abbiamo 34 in fase clinica e oltre 140 in fase pre clinica oltre a 2 già registrati e un altro che sarà registrato nei prossimi giorni”.

“Ancora e tanta attenzione dobbiamo continuare a dedicare alla informazione e alla comunicazione partendo dal presupposto che la comunicazione del rischio è la più difficile. Dobbiamo sostenere l’alleanza fondamentale con quello che io definisco “giornalismo etico” a cui credo molto e che dovrà sostenerci nella lotta costante contro le fake news”.