Covid. In una settimana casi cresciuti del 115%. Salita anche per i ricoveri ma molto limitata. E quattro Regioni con incidenza sopra i 50.

21 luglio – Se i nuovi casi negli ultimi sette giorni sono più che raddoppiati lo stesso non si può dire dei ricoveri la cui crescita appare molto più lenta. Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto intanto registrano un’incidenza settimanale che con le regole attuali le porterebbe in zona gialla. Ma in loro soccorso è in arrivo il nuovo Decreto legge che inserirà il parametro dell’occupazione dei letti. E in questo caso, ad oggi, nessuna regione registra tassi di occupazione elevati.

Nell’ultima settimana i nuovi casi di Covid sono saliti del 115% rispetto ai 7 giorni precedenti. Dal 14 luglio al 20 si sono registrati 19.384 nuovi casi rispetto ai 9.007 del periodo 7-13 luglio.

In salita del 7,7% anche il numero di persone ricoverate nei reparti ordinari: erano 1.108 sette giorni fa e ora sono 1.194.

Cresce del 9,2% anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: erano 151 la settimana scorsa e ora sono 165.

Intanto, sono già 4 le Regioni che hanno superato i 50 casi per 100 mila abitanti settimanali. Si tratta di Lazio (53,7), Sardegna (65,7), Sicilia (55,7) e Veneto (54,2).

Ad oggi queste Regioni finirebbero in zona gialla ma come sappiamo è atteso a breve il nuovo Decreto legge che dovrebbe cambiare i parametri inserendo anche la soglia di occupazione dei letti ospedalieri per l’ingresso in zona gialla. E in questo caso, ad oggi, nessuna regione registra tassi di occupazione elevati.

L.F.