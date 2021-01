In Puglia somministrate quasi 100mila dosi di vaccino

Il numero equivale all’82,3% del totale di quelle consegnate

Le dosi di vaccino Covid somministrate ad oggi in Puglia sono 98.929, l’82,3% del totale di quelle consegnate (120.235). Sono i dati aggiornati forniti dal Ministero della Salute. I destinatari delle dosi sono 56.832 donne e 42.097 uomini, con una prevalenza nella fascia di eta’ tra i 50 e i 59 anni (26.717), seguita dai 40enni (21.008) e dai 60-69enni (18.141). Poco piu’ del 5% del totale dei vaccini e’ stato somministrato a over 80. Dai dati pubblicati da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, emerge inoltre che scende al 37%, di un punto percentuale, il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva Covid e invece sale di un punto, al 41%, quello di occupazione dei posti letto in area non critica.