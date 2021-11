In Puglia somministrate  6.111.117 di dosi di vaccino

VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO PERIODICO 4 NOVEMBRE

. I dati sono disponibili quotidianamente sul sito https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/

e sul sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/





Secondo il dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale sono 6.111.117 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono l’ 88,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.704).

I pugliesi completamente vaccinati sono 3.064.751



ASL BARI

Sono 9.157 i vaccini anti-Covid somministrati nell’ultima settimana nei centri vaccinali del territorio. Si tratta, in dettaglio, di 1.013 prime dosi, 2.729 seconde e 5.415 dosi aggiuntive per rinforzare la risposta immunitaria di persone fragili, immunocompromesse, personale ed ospiti di Rsa, operatori sanitari e soggetti dai 60 anni in poi.

La campagna di vaccinazione ha sinora totalizzato 1.984.475 somministrazioni, di cui 31.078 terze dosi e, tra queste, oltre 20mila sono state garantite a over 60, 70 e 80 e soggetti vulnerabili.

La copertura vaccinale dei residenti over 12 è cresciuta di un altro punto percentuale, salendo al 91% per la prima dose e all’88% per il ciclo completo. Particolarmente elevata la protezione dei residenti nelle fasce d’età over 60, con una percentuale media del 97% con almeno una dose e del 95% con scheda vaccinale completata. Molto bene anche i target 50-59 anni (94% con prima dose), 40-49 (88%) e 12-19 (87%), mentre tra i 30-39enni (83% sempre con prima dose) e 20-29enni (84%) la copertura cresce in maniera meno marcata.

Numeri in generale eccellenti e corroborati dalla crescita omogenea a livello dei singoli territori, con 30 comuni sui 41 dell’Area Metropolitana che hanno già raggiunto o superato la soglia del 90% di residenti over 12 “coperti” con almeno una dose di vaccino.

POLICLINICO DI BARI

Sono 7.722 le terze dosi del vaccino contro il Covid19 somministrate dal Policlinico di Bari. Nel dettaglio 4.021 sono i pazienti trapiantati, neurologici, ematologici, oncologici in radioterapia e reumatologici che hanno completato con la dose aggiuntiva il ciclo primario al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria.

Per gli operatori sanitari raggiunta quota 3.701 somministrazioni della dose booster di richiamo.

IRCCS ONCOLOGICO GIOVANNI PAOLO II BARI

Nelle ultime due settimane è salito a quota 440 il numero dei pazienti oncologici e onco-ematologici a cui è stata somministrata la dose aggiuntiva del vaccino anti Covid-19 all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. Si tratta di pazienti in cura presso l’istituto oncologico barese, soggetti fragili a cui la campagna vaccinale delle terze dosi è prioritariamente destinata. La copertura vaccinale per i pazienti dell’Istituto proseguirà anche nelle prossime settimane. I pazienti, previo consulto con il proprio oncologo, accedono ai vaccini su appuntamento, preferibilmente nei giorni in cui sono già previste visite, controlli e terapie. Altre 220 dosi sono state somministrate al personale sanitario in servizio – medici, infermieri, operatori socio-sanitari – per i quali è partita anche la campagna vaccinale antinfluenzale.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi sono state somministrate finora circa 600mila dosi di vaccino, di cui 312mila prime dosi, 281mila seconde dosi e 7mila terze dosi. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 96,6% e al 93,2% per il ciclo completo.



ASL BT

Dall’inizio della campagna di vaccinazione a oggi nella Asl Bt sono state somministrate 565.582 dosi di cui 297.436 prime dosi, 262.447 seconde dosi e 5699 terze dosi. La copertura vaccinale totale con la prima dose è dell’88 per cento mentre la copertura con la seconda dose è del 78 per cento. La percentuale di giovani tra i 12 e i 19 anni che ha ricevuto almeno la prima dose è del 79 per cento, ad aver completato il ciclo vaccinale è il 72 per cento. La campagna vaccinale continua negli hub di Andria, Barletta e Bisceglie (fino al 15 novembre) mentre è stata spostata negli uffici di igiene a Trani e Canosa.



ASL FOGGIA

Sono 883.644 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

Ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’87,4% delle persone di età superiore a 12 anni; ha ricevuto la seconda dose il 76,1% degli over 12.

Attualmente hanno ricevuto la terza dose di richiamo 9.517 persone di cui 2.080 operatori sanitari, 351 ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali.

In tutto, le persone di età superiore a 60 anni che, ad oggi, hanno ricevuto la terza dose sono 7.382.

I medici di medicina generale hanno somministrato dall’avvio della campagna vaccinale 158.988 dosi di cui 19.418 a domicilio.

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

Da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre, presso gli ambulatori della UOC Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 2.257 persone: 118 con condizioni di vulnerabilità, di cui 87 con la dose di richiamo; 640 adulti di 60 anni di età e più, di cui 487 con la dose di richiamo; 524 operatori sanitari, di cui 500 con la dose di richiamo; 975 soggetti con meno di 60 anni.



ASL LECCE

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.171.839 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce. L’85.61% della popolazione dai 12 anni in su residente in provincia ha ricevuto una dose di vaccino e l’81.05% ha completato la vaccinazione (popolazione dati Istat 1.1.21). Ha completato la vaccinazione il 72.19% della fascia 12-19, il 70% della fascia 20-29, il 69.25% della fascia 30-39, il 76.31% della fascia 40-49, l’83.52% della fascia 50-59, l’89.06% della fascia 60-69, il 93.7% della fascia 70-79 e il 94.5% degli over 80.

Prosegue la campagna vaccinale tra Hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 8887 le vaccinazioni effettuate nell’ultima settimana.

A quota 15330 le terze dosi complessivamente somministrate finora.



ASL TARANTO

La campagna vaccinale anti-covid in Asl Taranto, nel corso dell’ultima settimana, ha raggiunto la quota totale di 8.479 dosi somministrate negli hub vaccinali di Taranto e provincia. Rispetto al totale, sono state somministrate 3.369 dosi addizionali e booster a pazienti fragili e utenti over 60 che si sono regolarmente prenotati o presentati nei centri vaccinali, essendo trascorsi sei mesi dall’ultima somministrazione.

In particolare, le dosi somministrate negli hub jonici sono state così distribuite: a Taranto, 2.922 dosi presso il centro vaccinale Arsenale Marina Militare e 413 dosi presso l’hub della Scuola Volontari Aeronautica Militare; 769 dosi a Ginosa, 904 dosi a Grottaglie; 1.347 dosi a Manduria e 1.053 dosi a Martina Franca, 1071 dosi a Massafra.