Prenotazioni vaccini chiuse per il momento in Puglia in attesa di avere certezza sui rifornimenti Pfizer. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Lopalco. Saranno garantite tutte le seconde dosi a chi ha più di 50 anni. Dal 2 all’8 luglio le Asl pugliesi non potranno superare le 38.700 somministrazioni giornaliere mentre dal 9 al 15 luglio si dovrà scendere ulteriormente a 34.925. Occorre razionare perché Pfizer, a luglio, consegnerà 432mila dosi in meno.