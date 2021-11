In Italia l’aspettativa di vita della popolazione è scesa di 1,2 anni durante la pandemia

Secondo l’Oecd Health at a Glance 2021 l’aspettativa di vita è diminuita in 24 dei 30 paesi con dati comparabili, con cali particolarmente ampi negli Stati Uniti (-1,6 anni) e in Spagna (-1, 5 anni). Il Rapporto registra l’aumento della spesa sanitaria e la persistente carenza di operatori sanitari.

L’aspettativa di vita della popolazione in Italia è calata di 1,2 anni durante la pandemia, da 83,6 anni nel 2019 a 82,4 anni nel 2020: è quanto emerge dal rapporto sulla salute dell’Ocse, Health at a Glance 2021, pubblicato oggi. Il Rapporto afferma inoltre che l’impatto sulla salute mentale della pandemia è stato enorme, con una prevalenza di ansia e depressione più del doppio dei livelli osservati prima della crisi nella maggior parte dei paesi con dati disponibili, in particolare in Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Il Covid-19 ha anche avuto un forte impatto indiretto sulle persone non infette dal virus. Ad esempio, lo screening del cancro al seno è diminuito in media di 5 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019, nei paesi Ocse. Il numero medio di giorni in lista d’attesa è aumentato in media di 58 giorni per la sostituzione dell’anca e 88 giorni per la sostituzione del ginocchio nel 2020, rispetto al 2019.

La pandemia di Covid-19 ha portato a un forte aumento della spesa sanitaria in tutta l’OCSE. Insieme alla riduzione dell’attività economica, il rapporto spesa sanitaria media/PIL è passato dall’8,8% nel 2019 al 9,7% nel 2020, nei paesi Ocse. I paesi gravemente colpiti dalla pandemia hanno riportato aumenti senza precedenti. Il Regno Unito ha stimato un aumento dal 10,2% nel 2019 al 12,8% nel 2020, mentre la Slovenia ha anticipato che la sua quota di spesa per la salute aumenterà dall’8,5% a oltre il 10%.

La pandemia mette in evidenza la persistente carenza di operatori sanitari, sottolineando l’importanza di investire di più negli anni a venire per migliorare le cure primarie e la prevenzione delle malattie e rafforzare la resilienza e la preparazione dei sistemi sanitari. In effetti, il rapporto afferma che la spesa sanitaria continua a concentrarsi principalmente sulle cure curative piuttosto che sulla prevenzione delle malattie e sulla promozione della salute, e si spende molto di più per gli ospedali che per l’assistenza sanitaria di base. Prima della pandemia, la spesa per la salute ammontava in media a oltre 4 000 USD a persona nei paesi Ocse, raggiungendo quasi 11 000 USD negli Stati Uniti. I servizi ospedalieri e ambulatoriali costituiscono la maggior parte della spesa sanitaria, rappresentando in genere il 60% di tutta la spesa sanitaria. Sebbene il numero di medici e infermieri sia aumentato nell’ultimo decennio in quasi tutti i paesi dell’OCSE, le carenze persistono. La mancanza di personale sanitario e di assistenza a lungo termine si sta rivelando un vincolo più vincolante rispetto ai letti e alle attrezzature ospedaliere, afferma il rapporto.

La pandemia ha anche sottolineato l’impatto di stili di vita non salutari, con il fumo, il consumo dannoso di alcol e l’obesità che aumentano il rischio di morte di persone a causa del COVID-19. Tuttavia, la spesa per la prevenzione delle malattie rimane relativamente bassa, rappresentando in media solo il 2,7% di tutta la spesa sanitaria. Nonostante i tassi di fumo giornalieri siano diminuiti nella maggior parte dei paesi OCSE nell’ultimo decennio, il 17% fuma ancora ogni giorno. I tassi hanno raggiunto il 25% o più in Turchia, Grecia, Ungheria, Cile e Francia. Le persone che bevono molto variano dal 4% al 14% della popolazione nei paesi OCSE analizzati, ma consumano dal 31% al 54% di alcol. Il consumo di alcol è particolarmente elevato in Lettonia e Ungheria.

I tassi di obesità continuano ad aumentare nella maggior parte dei paesi OCSE, con una media del 60% degli adulti misurati come sovrappeso o obesi. I tassi di obesità sono più alti in Messico, Cile e Stati Uniti.