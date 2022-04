In Italia balzo dei contagi ma l’Europa vara la svolta “Gestire come l’influenza”

Nonostante il virus del Covid-19 continui a circolare, l’Unione Europea ha inaugurato la fase post-emergenziale dell’epidemia con un documento a firma del Commissario alla Salute, Stella Kyriakides, in cui si sostiene che “i test dovrebbero essere mirati e il monitoraggio dei casi Covid-19 simile alla sorveglianza dell’influenza basata sui campioni”.

Questo significa che “dovrebbero essere identificati i gruppi prioritari per i test, come quelli vicini ai focolai, le persone a rischio di sviluppare forme gravi di malattia da Covid, il personale medico e in generale chi è in contatto regolare con le popolazioni vulnerabili”.