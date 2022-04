In II Commissione la situazione gestionale, organizzativa e contabile di InnovaPuglia  

È stato spiegato lo scenario futuro e soprattutto nell’ambito del PNRR, InnovaPuglia si pone al servizio del socio e della collettività per accompagnare le amministrazioni nel processo di trasformazione digitale sostenibile, volto a unire i fabbisogni del territorio e la capacità di risposta del tessuto socio-economico pugliese, implementando un nuovo modello di sviluppo economico responsabile.

Quello che si propone di fare InnovaPuglia è di ampliare l’attività di soggetto aggregatore e centrale di committenza, sviluppare gli strumenti informatici e i sistemi di monitoraggio e controllo della spesa pubblica aggregata. Ed ancora, completare il cambio della modalità operativa concentrandosi nel disegno, progettazione, monitoraggio dei servizi pubblici digitali e costruire per il Datacenter della Regione Puglia il ruolo fondamentale di affiancamento del Polo Strategico Nazionale, offrendo supporto alle amministrazioni centrali e a Regioni, ASL e Città Metropolitane e aggregando Enti locali, nell’implementazione dei loro servizi on line.

Di particolare rilievo è inteso anche il potenziamento delle competenze e attività in ambito della cybersecurity inserendosi nella rete nazionale.

Considerato che il servizio di conservazione documentale a norma di documenti informatici di InnovaPuglia è stato accreditato da AgID, si sta pensando di potenziarlo per rispondere alle esigenze di conservazione documentale, ad iniziare dai referti e studi diagnostici.

Per ciò che attiene all’organizzazione della società, sono previste nuove figure professionali che vadano oltre i profili classici, pensando anche alla sperimentazione di forme di sviluppo professionale multidisciplinare.

I livelli occupazionali cresceranno ma di poco, passando da 207 unità del 2021 a 226 nel 2024.

I dati economici-finanziari sono in equilibrio ed il bilancio previsionale nel triennio 2022-2024 passa da un importo di quasi 45 milioni per il 2022 a 13 milioni e mezzo nel 2024, con l’unica somma che resta invariata quella del costo del personale, mentre si ridurranno a 5 milioni nel 2024 i costi esterni diretti, rispetto ai 39 milioni sostenuti nel 2022, perché saranno gestiti dalla Regione.