In crescita le varianti delta e kappa (27,7% insieme).

La più recente indagine rapida (22 giugno 2021) dell’Iss, ha mostrato che la variante alfa (ovvero la variante inglese – lignaggio B.1.1.7) è ancora la più diffusa in Italia, nonostante la prevalenza nazionale sia diminuita dall’88,1% al 57,8%. Si registra un rilevante incremento della variante delta (lignaggio B.1.617.2), segnalata in 16 Regioni/PPAA, con una prevalenza nazionale pari al 22,7% in quella indagine.

Nel periodo di riferimento dal 28 dicembre 2020 al 5 luglio 2021 sono stati segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 un totale di 33.886 casi di infezione da SARS-CoV-2 con genotipizzazione tramite sequenziamento (2.728 in più rispetto al precedente rapporto del 25 giugno) su un totale di 2.179.134 casi riportati (pari a 1,56%).

La percentuale di casi genotipizzati riportati dal Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 è in aumento passando da circa 0,5% di gennaio al 6% di giugno. La variante di SARS-CoV-2 prevalente in Italia nell’intero periodo continua ad essere la variante alfa, sebbene presenti in percentuale un trend in diminuzione rispetto alle altre varianti.

La frequenza e diffusione di casi causati dalle varianti kappa (lignaggio B.1.617.1) e delta (lignaggio B.1.617.2) in Italia sono in aumento, principalmente associati a focolai circoscritti identificati in diverse aree del Paese. In base ai dati attualmente disponibili, la percentuale dei casi causati di infezione da virus SARS-CoV-2 varianti kappa e delta in Italia riportati alla Sorveglianza Integrata COVID-19, è aumentata dal 5,2% nel mese di maggio 2021 al 27,7% nel mese di giugno; la quasi totalità dei quali ascrivibili alla variante delta.

La variante gamma (lignaggio P.1) mostra una diffusione maggiore in alcune Regioni/PPAA italiane, con prevalenza complessiva pari al 11,8% con un andamento stazionario nel periodo di riferimento.

Secondo l’Iss, in conclusione: