In Commissione bilancio e programmazione il nuovo ospedale di Andria

I lavori della Commissione bilancio e programmazione

La Commissione bilancio e programmazione ha approvato a maggioranza, con tre astensioni, il disegno di legge che, con un maxiemendamento, ha assorbito altri nove provvedimenti contenenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di 418.172,65 euro.

In seguito sono stati accolti in audizione, relativamente alla realizzazione dell’ospedale di Andria, l’assessore alla sanità e il RUP. L’audizione si è resa necessaria per verificare la disponibilità del finanziamento regionale a copertura dei maggiori costi derivanti dalla progettazione, per una spesa aggiuntiva congrua stimata per 150 milioni di euro. Una prima stima dei costi, infatti, prevedeva una spesa pari a 138 milioni di euro, cifra aumentata a 250 milioni in seguito all’aggiudicazione del bando. L’assessore alla sanità ha confermato la volontà del governo regionale di completare i lavori e di elargire finanziamenti provenienti da diverse fonti, quali, ad esempio, quelli derivanti dall’ex articolo 20 per l’edilizia sanitaria.

La Dirigente del Dipartimento sanità, tuttavia, ha riferito che non vi è ancora un cronoprogramma sulle fonti di finanziamento e, pertanto, non vi sono certezze riguardo l’elargizione della copertura finanziaria. Il presidente della Commissione ha poi richiesto la possibilità di una delibera di indirizzo dei fondi Cipe 2019 da destinare all’ospedale di Andria: stando alla risposta della Dirigente, non è possibile accedere alla programmazione senza il decreto di ammissione.

È poi intervenuta la sindaca di Andria, sottolineando l’importanza strategica della struttura ospedaliera destinata ad essere un ospedale non per la sola città di Andria, ma per tutto il territorio. Ha poi aggiunto che il congelamento dei lavori è una sconfitta per tutta la regione, poiché già dallo scorso anno si era a conoscenza della necessità di ulteriori fondi e di misure tecniche compatibili con la programmazione, come quella della viabilità.

Su questo argomento, la Commissione si aggiorna al 4 luglio.

Relativamente al reperimento della fonte di finanziamento per i servizi di assistenza sanitaria, per ciò che attiene l’ospedale di comunità di Cisternino, interessato all’allargamento del modulo dei posti letto da 11 a 20, l’assessore alla sanità ha comunicato che sarà adottata la deliberazione di indirizzo di programmazione, seguendo lo stesso iter del Centro Risvegli. Anche su questo argomento la Commissione si aggiorna al 4 luglio.(car.p)