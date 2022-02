In arrivo altri 400 milioni alle Regioni per spese Covid. La misura potrebbe rientrare nel “decreto bollette” in discussione oggi

La misura dovrebbe essere contenuta nel provvedimento all’esame oggi del Consiglio dei ministri e rappresenterebbe una nuova boccata d’ossigeno per i bilanci degli Enti locali che sono in sofferenza.

18 FEB – Sono in arrivo altri 400 milioni di euro per le spese Covid delle Regioni per far fronte alle spese Covid e per sterilizzare l’aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. L’intervento sarebbe stato fortemente sollecitato al ministro della salute Roberto Speranza che ha raccolto l’appello degli Enti locali.

Ricordiamo che le Regioni hanno denunciato l’anno scorso un ammanco di 2,2 mld sui bilanci del 2021 dovuto a maggiori spese per far fronte alla pandemia. Il Governo con 600 mln nel decreto fiscale e altri 400 mln con il decreto sostegni a gennaio ha messo una prima toppa e ora quindi è in arrivo un altro intervento per evitare lo spettro del piano di rientro per molte Regioni. Inoltre sempre le Regioni hanno stimato come il caro bollette solo per la gestione della sanità avrebbe un impatto di circa 1 mld.

#governo #covid #risorse #decretobollette