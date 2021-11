In arrivo altri 20 miliardi del Recovery

Bruxelles dà via libera alla manovra.

II progetto di legge di Bilancio inviato dal governo all’Unione Europea è stato approvato, il parere formale sarà comunicato il 25 novembre. La Commissione ha anche approvato – sempre in via ufficiosa – gli impegni presi dall’esecutivo per il PNRR, che risultano realizzati o in fase di approvazione. Questo vuol dire che a fine dicembre l’Italia potrà fare richiesta per ottenere la seconda tranche di fondi, pari a circa 20 miliardi di euro.