epa08338339 European Commission President Ursula von der Leyen holds a news conference detailing EU efforts to limit economic impact of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium, 02 April 2020. EPA/FRANCOIS LENOIR / POOL

Ursula von der Leyen difende l’operato della Commissione europea sui vaccini. La numero uno dell’Eurogoverno in un’intervista a un ristretto numero di quotidiani internazionali, tra cui Repubblica, conferma l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione adulta in Europa entro l’estate. “Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre” aggiunge a proposito di AstraZeneca che ha tagliato il 70% delle consegne all’Unione. “La strategia per recuperare le dosi dell’azienda anglo-svedese – spiega – si basa sul nuovo meccanismo dell’export lanciato venerdì, grazie il quale Bruxelles avrà i dati sui vaccini prodotti in Europa e venduti fuori dal continente da dicembre ad oggi: “Quando avremo i dati completi che si sostituiranno ai rumors torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi”.

L’intervista, che sarà integralmente pubblicata domani su Repubblica, è stata in parte anticipata sul sito del quotidiano. “Al momento – attacca von der Leyen – non c’è una spiegazione plausibile ai ritardi, chiediamo trasparenza su cosa hai prodotto, cosa hai esportato e cos’hai in magazzino. Poi toccherà all’azienda darci spiegazioni e dirci come intende rispettare il contratto. Anche Pfizer-Biontech ha avuto problemi ma erano comprensibili e li ha risolti. Comunque con AstraZeneca il peggio è alle spalle, è un segnale positivo che abbia mostrato la volontà di accelerare le consegne”.