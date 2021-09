Immissione urgente di medici nei Pronto soccorso di Taranto, approvata all’unanimità mozione di Stellato: “Risposta concreta all’emergenza”

Approvata all’unanimità oggi, dal Consiglio regionale della Puglia, la mozione presentata da Massimiliano Stellato, capogruppo dei Popolari, sull’immissione straordinaria ed urgente di personale medico nei servizi di pronto soccorso della provincia di Taranto.

L’assemblea, che ha esteso gli effetti della mozione anche al resto della regione, ha risposto dunque compatta.

“Con questo atto – dichiara Stellato – l’intera assemblea ha impegnato la Giunta a rispondere alla grave carenza di personale nei servizi di Pronto soccorso di Taranto e provincia con una immissione urgente di risorse umane, autorizzando, tra l’latro, nuove assunzioni di medici.

Sono entusiasta della risposta dell’Aula, che ha ben compreso l’emergenza straordinaria della realtà ionica”.

Nello specifico, si legge nel testo, l’Aula ha impegnato il governo regionale ad “autorizzare la Asl ad assumere ulteriore personale medico per fare fronte, nell’immediato, alla carenza di medici”.

Non solo, in merito alla selezione di nuovo personale, la mozione di Stellato prevede l’impegno ad “accelerare i tempi di espletamento dei concorsi pubblici in essere per l’assunzione di specialisti”.

Sancito, infine, l’impegno a “finanziare borse di studio relative alla specializzazione in Medicina d’Urgenza – Emergenza”.

“Atti di impegno politico, conclude Stellato, per rispondere alla grave crisi di personale in cui versa soprattutto il presidio di pronto soccorso dell’ospedale di Taranto e che si riversa sui cittadini, esasperati dalle lunghe attese”.