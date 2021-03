In silenzio,nell’anno di pandemia che ci siamo lasciati alle spalle,abbiamo perso qualcosa della nostra vita. Che si e’ accorciata. Fino alla fine del 2019,l’aspettativa di vita degli italiani era di 85 anni e mezzo per le donne e di 81 per i maschi.Alla fine del 2020,l’aspettativa e’ scesa a poco piu’ di 84 anni per le donne e sotto gli 80 per i maschi,79,7.

