Il viceministro della Salute Sileri: Necessario combattere l’evasione fiscale per trovare più risorse per Ssn

«I due miliardi in più sul Fondo sanitario nazionale e gli altri due per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico inseriti nella legge di Bilancio per il 2020 determinano un’inversione di tendenza. Ma per recuperare più risorse diventa un obiettivo prioritario combattere l’evasione fiscale, un vero cancro in Italia».

«Il nostro Servizio sanitario nazionale ha un impianto universalistico e totalmente pubblico che va preservato e difeso.

È importante migliorare la percezione che ne hanno i cittadini, non sempre e ovunque positiva, che senz’altro risente del calo del finanziamento dello Stato in rapporto al Pil degli ultimi anni. I due miliardi in più sul Fondo sanitario nazionale e gli altri due per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico inseriti nella legge di Bilancio per il 2020 determinano un’inversione di tendenza. Ma per recuperare più risorse diventa un obiettivo prioritario combattere l’evasione fiscale, un vero cancro in Italia, e promuovere la cultura del vivere insieme come ci ha ricordato qualche giorno fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Chi non paga le tasse, sottrae soldi ai nostri ospedali e toglie le cure ai pazienti». È il messaggio lanciato dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri ieri in occasione della presentazione del rapporto Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità dell’Università di Tor Vergata di Roma.