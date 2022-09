Il ritorno della poliomielite. Paura dagli Usa all’Europa. L’Oms: «Vaccinatevi tutti»

La poliomielite torna a manifestarsi negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Israele e l’OMS lancia un appello globale alla vaccinazione. “I recenti casi di polio a livello mondiale rappresentano un campanello d’allarme per tutti” spiega il direttore dell’OMS Europa, Hans Kluge. “È nostra responsabilità condivisa eradicare la polio a livello globale. Tutti coloro che non sono vaccinati, o i cui figli hanno saltato le vaccinazioni programmate, dovrebbero effettuare la vaccinazione il prima possibile”.