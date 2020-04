Il referto degli esami diagnostici per immagini consultabile a casa on line

Da oggi il servizio per i pazienti è disponibile al Policlinico di Bari e all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

Un servizio digitale importante per i cittadini che si sottopongono a radiografie, tac, risonanze magnetiche e tutti gli altri esami radiologici in previsione della piena riapertura dei servizi ambulatoriali di radiologia e senologia. Effettuato l’esame, attraverso un modulo, verrà chiesto il consenso a ricevere tramite messaggio sul proprio cellulare un codice (OTP – one time password) con il quale accedere alla piattaforma on line di consultazione dei referti. Collegandosi basterà inserire il proprio codice fiscale, il numero di ritiro e l’OTP per poter avere accesso al referto firmato digitalmente dal radiologo e scaricare le immagini diagnostiche.

La tecnologia software è stata sviluppata dall’impresa Sis*Med di Lecce, associata AFORP e capace di offrire un servizio di eccellenza all’utenza del Policlinico di Bari e del Giovanni XXIII.