Il Prof. Giuseppe Carrieri è il nuovo Segretario Generale della Società Italiana di Urologia (SIU)

Il Direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico Riuniti e dell’Università di Foggia e Professore ordinario di Urologia Prof Giuseppe Carrieri è il nuovo Segretario Generale della Società Italiana di Urologia (SIU). Le elezioni sono terminate nella tarda serata di ieri nell’ambito del 94° Congresso Nazionale, alla presenza di oltre 1200 partecipanti.

Ecco le prime parole del Prof. Carrieri a margine dell’elezione: “Guidare per i prossimi 4 anni gli Urologi italiani rappresenta una sfida avvincente che spero di onorare al meglio delle mie possibilità. Credo in una SIU espressione di tutti gli urologi italiani, vicina alle loro esigenze, ideatrice e propositrice di processi di crescita culturale e professionale, garante di tutte le tutele richieste dalla nostra specialità. Oggi viviamo in uno scenario in rapida evoluzione, in cui i pazienti hanno acquisito maggior consapevolezza delle proprie problematiche, dei loro diritti e della loro capacità di scelta terapeutica. Non solo: nel nuovo contesto noi urologi saremo sempre più chiamati soprattutto a raffrontarci con i colleghi delle altre specialità, nell’ambito di una multidisciplinarietà ormai non più differibile. Aumenteranno i contatti con le istituzioni, sia per quanto riguarda i DRG sia per ciò che concerne la copertura urologica delle aree. E l’educazione sarà sempre più ‘demanding’”.

Classe 1960, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Aldo Moro di Bari nel 1985, specializzazione sempre a Bari nel 1988, numerose esperienze internazionali subito dopo (da Barcellona a Pittsburgh), il Prof. Giuseppe Carrieri ha svolto poi tutta la sua storia universitaria in Puglia, tra Bari e Foggia. Qui, dove ha partecipato alla creazione del Centro per i Trapianti di Rene, è oggi anche Prorettore. Nome storico della SIU, il Prof. Giuseppe Carrieri ha ricoperto numerose cariche dirigenziali, ultima la direzione dell’Ufficio Educazionale.

La Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia esprime al Prof. Giuseppe Carrieri viva soddisfazione e auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico.