Il primo vaccino contro la malaria: ora l’Africa spera

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato l’impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i bambini, in particolare in Africa subsahariana e in altre zone a rischio. “È un momento storico. Il vaccino antimalarico tanto atteso per i bambini è un progresso per la scienza, la salute infantile e la lotta contro la malaria”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che ha coinvolto più di 800 mila bimbi dal 2019. La malaria fa registrare circa 230 milioni di casi e 400 mila decessi all’anno; nel 2019 ha ucciso più di 260 mila bambini soltanto in Africa.