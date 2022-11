Il presidente Emiliano: “Per noi in Puglia non cambia niente, i medici ‘no vax’ non rientreranno”

Spiega meglio il governatore che in Puglia esiste già “una legge regionale che obbliga tutti i sanitari alla vaccinazione, non solo per il covid ma anche per l’influenza. Nessuno è stato cacciato via, ma i non vaccinati, irresponsabili, non sono a contatto con i pazienti e non torneranno in contatto con loro”, l’intervento a Restart su Rai 2 ieri sera.

01 NOV – “In Puglia non cambierà nulla perché esiste una legge regionale che obbliga tutti i sanitari alla vaccinazione, non solo per il covid ma anche per l’influenza. Nessuno è stato cacciato via, ma i non vaccinati, irresponsabili, non sono a contatto con i pazienti e non torneranno in contatto con loro”.

Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, intervenuto a Restart, su Rai2.