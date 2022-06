Il Politecnico di Bari al top per numero di citazioni per ricercatore

Il Politecnico

Il motto da sempre è: “de’ remi facemmo ali“. E con quelle ali, il Politecnico di Bari, è riuscito a volare in cima al World University Rankings 2023 posizionandosi sulla vetta della classifica italiana relativa al numero di citazioni ricevute per ricercatore. PoliBa supera quindi i suoi “fratelli maggiori”, il Politecnico di Milano e quello di Torino. Ma non solo: nella graduatoria assoluta delle migliori università al mondo, il Politecnico si posiziona come seconda università del Sud, dopo la Federico II di Napoli, e come sedicesima in Italia. Il piazzamento, a livello globale, è nella fascia che va dal 591esimo posto al seicentesimo, ma bisogna considerare i progressi registrati negli ultimi due anni. Nel 2020 era tra il 751esimo e l’800esimo posto, lo scorso anno nella fascia che va dal 701esimo al 750esimo posto e, in questa edizione, ha scalato la classifica con un grande balzo: di ben due classi. Tra gli Atenei italiani presenti in classifica, l’Università di Bari è nella fascia 801-1000. Nella scorsa settimana, anche il Rettore Francesco Cupertino aveva ottenuto un prestigioso riconoscimento, da parte dell’Università di Stanford, entrando nella top 20 dei migliori italiani per numero di articoli scritti e citazioni.