Toia (Europarlamento): Il Pnrr è opportunità storica.

Comprendere a fondo l’approccio all’innovazione dell’Ue.

I rischi e le potenzialità dei fondi per la sanità nella giornata conclusiva del XIV Congresso Sihta

Al Recovery plan è dedicata l’ultima sessione plenaria che conclude il XIV Congresso nazionale della Società italiana di health technology assessment (Sihta).

(Panorama Sanità) – Gli interventi sono stati moderati da Francesco Saverio Mennini, Presidente Sihta, e da Mariapia Garavaglia, del Collegio dei probiviri Sihta e Presidente Istituto Superiore di Studi Sanitari “Giuseppe Cannarella” di Roma. L’europarlamentare e vicepresidente della commissione Industria, energia e ricerca, Patrizia Toia, parla della visione europea riguardo al tema dell’innovazione.

“Per troppo tempo – afferma – la sanità è rimasta nel cono d’ombra delle competenze nazionali e per troppo tempo l’Unione europea ha sottovalutato la necessità di investire nella ricerca e nell’innovazione. Oggi questo status quo è stato travolto dalla pandemia e l’Europa ha messo in campo iniziative significative che segnano l’inizio della costruzione di una vera Unione della salute.

Grande impegno si sta profondendo anche nelle tecnologie per avere strumenti e infrastrutture sempre più avanzati, certificati e monitorati. L’Ue ha avviato il piano del Next Generation EU e siamo riusciti a negoziare un programma per la ricerca con il budget più ricco della sua storia e una missione specifica dedicata alla salute con componente dedicata a innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il Pnrr quindi è un’opportunità storica per il Paese, ma per coglierla pienamente bisogna comprendere a fondo l’approccio all’innovazione dell’Ue”.

Nel suo intervento, Americo Cicchetti, fondatore Sihta e Coordinatore dell’Health policy forum (Hpf), presenta i risultati del policy paper, a valle del forum a cui hanno lavorato 80 partecipanti (sia membri della Sihta sia diversi stakeholder). Il documento discute in particolare la realizzazione del piano di investimento in sanità.

“Sul piano dell’approvvigionamento delle apparecchiature, il forum sottolinea la necessità di definire i criteri in maniera trasparente, come per esempio quello per definire l’obsolescenza delle macchine”.

Altro tema è la verifica della fattibilità dell’approvvigionamento su cui ci sono dei dubbi: “Il nostro suggerimento è quello di rivedere anche qui i criteri”.

“Il modo in cui le risorse verranno allocate è cruciale. Dare investimenti a pioggia è rapido ma non è il modo migliore. Abbiamo bisogno di applicare l’Hta ma il Paese non è ancora attrezzato perciò bisognerebbe per lo meno applicare la legge 53/2021 che recepisce il Regolamento sui dispositivi medici.

Sottolineo che tutte queste considerazioni sono frutto di una discussione lunga mesi da parte di cittadini, esperti di Hta, istituzioni, aziende”.

“Il piano dà molte risorse per rafforzare il Servizio sanitario nazionale. I progetti approvati sono solidi e credibili.

Tutti siamo impegnati perché abbiano successo però occorre che oltre a fare le infrastrutture di base ci sia la qualificazione del personale necessario e, ancora, un impegno a ché queste infrastrutture funzionino bene con le risorse necessarie di spesa corrente”, dice Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). “Questa Europa, che ha scoperto la capacità di far le cose comuni, mi auguro che continui dopo la fase acuta. Non sono solo i soldi che contano ma anche le scelte condivise con una strategia comune”.

Riguardo all’investimento in sanità, Treu punta sul piano della prevenzione: “Vedo ancora poco. Serve che cambi l’approccio degli enti pubblici e privati che devono coinvolgere gli altri attori. La prevenzione comincia dalla scuola, possibilmente dall’infanzia. Non vedo però ancora interventi sulla medicina dell’infanzia e sugli stili di vita”. Sulla innovazione, aggiunge: “deve essere anche nella organizzazione del sistema”.

“La fase di costruzione del piano – osserva – è stata molto accentrata, adesso però occorre che ci sia una forte impostazione decentrata”. In finale, Treu sottolinea che la sfida più grande sarà fare in modo che i benefici siano per tutti.

“Il Piano – conclude Francesco Saverio Mennini -, come ricordato dai relatori della sessione, rappresenta una opportunità. Ma affinché questa opportunità possa produrre gli effetti sperati è necessario dotarsi degli strumenti adeguati.

L’Hta è lo strumento principale che può essere in grado di produrre le necessarie evidenze al fine di incanalare le risorse a disposizione nella direzione corretta di un “risanamento” del Ssn accompagnato da una strategia di lungo periodo che garantisca la sostenibilità nel medio lungo periodo.

Questo richiede, però, un cambio di rotta radicale che consideri la Sanità un investimento, un’opportunità e non un costo per il sistema Paese.

L’esempio della prevenzione è paradigmatico da questo punto di visto. Infatti, contrariamente a tutte le evidenze disponibili, tanto a livello nazionale che internazionale, molti decisori la considerano ancora un costo dimenticandosi che, al contrario, rappresenta la forma di investimento più costo efficace e cost saving tanto nel breve quanto nel medio-lungo periodo. È quindi fondamentale far riemergere l’importanza dei metodi a supporto delle decisioni. HTA è cambiamento”.