Il peso del Covid piano di telemedicina per risparmiare 45 miliardi l’anno

Si stima che il Covid-19 abbia generato un sovraccarico di costi per la sanità italiana pari a 1,8 miliardi di euro, di cui più di 1,5 miliardi per le terapie dei casi guariti e quasi 260 milioni per i casi che hanno portato a decessi legati al virus. Questi i dati contenuti nel Rapporto 2020 del think tank “Welfare Italia”, iniziativa realizzata da Gruppo Unipol e The European House – Arnbrosetti.

Cifre destinate a crescere, dal momento che la pandemia non accenna a esaurirsi: si dovranno aggiungere i costi – stimati in oltre 300 milioni di euro – per i tamponi effettuati, per le giornate di terapia intensiva (già oltre 265 milioni) e, dall’anno prossimo, per l’acquisto e l’erogazione dei vaccini.