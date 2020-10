Il numero dei contagi da covid-19 cresce in maniera esponenziale

Il rompicapo esponenziale

Il numero dei contagi da covid-19 cresce in maniera esponenziale. Ciò vuol dire si moltiplicano continuando a raddoppiare. Un concetto apparentemente semplice, che però la mente umana fatica a metabolizzare: in pochi, infatti, sottolinea l’articolo, “riescono a estrapolare da una serie di dati crescenti in maniera esponenziale, i risultati finali di questa inarrestabile progressione”.

“Nella nostra esperienza quotidiana non veniamo mai in contatto con crescite di questo tipo. Siamo abituati a modelli lineari, per cui oggi si ammala una persona, domani un’altra, poi un’altra ancora e il processo continua secondo questa sequenza”. Questa logica cade nel caso di fenomeni esponenziali: “tutto sembra funzionare perfettamente fin quando, di colpo, nulla funziona più”.