Il ministro Boccia in visita alla mostra sul Cinquantenario della Regione Puglia

“Qui c’è la storia della Regione Puglia, che ha dato un contributo importante al regionalismo italiano”: il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha visitato la mostra sul Cinquantenario, allestita nell’agorà del Consiglio regionale, in via Gentile a Bari.

Accompagnato dal presidente dell’Assemblea legislativa pugliese Mario Loizzo, si è soffermato davanti ai pannelli, che con foto e testi riassumono i momenti salienti di un cinquantennio di attività, dalle sedute nella sala consiliare della Provincia di Bari, al “condominio” di via Capruzzi, che ha ospitato gli uffici di Giunta e Consiglio, alla sala consiliare adattata nei magazzini al piano terra, fino al nuovo palazzo di vetro nel quartiere Iapigia, “dopo 49 anni la prima vera sede degna di questo nome per la nostra Assemblea”, ha osservato il presidente Loizzo, orgoglioso di mostrare un complesso moderno e funzionale, “al di là di qualsiasi giudizio estetico, soggettivo come sono per natura queste valutazioni”.

Le quindici Regioni a statuto ordinario sono nate dopo le elezioni del 7-8 giugno 1970 ed ognuna nel 2020 ha celebrato i cinquant’anni in ordine sparso, ma è prevista una cerimonia nazionale, d’intesa con i presidenti di Giunte e Consigli. Il ministro Boccia ha confermato che verrà tenuta “con il presidente della Repubblica e del Consiglio dei ministri, quando tutti saremo al sicuro daI virus, da Aosta a Pantelleria, perch’è giusto raccontare la storia di questi cinquant’anni e progettare insieme i prossimi cinquanta”.

Alle domande dei giornalisti su altri argomenti, Boccia ha assicurato che sulla doppia preferenza nella legge elettorale pugliese il Governo attende il voto del Consiglio regionale ed è pronto a intervenire e che tra i programmi infrastrutturali finanziati con le risorse del Recovery Fund saranno previsti interventi per modernizzare la linea ferroviaria Bologna-Lecce.

Quanto alla strozzatura del binario unico da Termoli a Lesina, sempre sulla dorsale adriatica, Boccia si è detto disponile a promuovere un’audizione a Palazzo Chigi dei rappresentanti istituzionali e associativi del movimento pugliese per il raddoppio”.