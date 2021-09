Il Green Pass ha salvato il turismo

Breton: solo così cittadini protetti: “Il certificato ha salvato la stagione del turismo ora avanti con i vaccini”.

I dati europei “dicono che la stagione turistica estiva è stata buona. Questo grazie al successo del Certificato Covid che siamo riusciti a sviluppare molto rapidamente e che gli Stati stanno utilizzando per proteggere i loro cittadini. Il pass, inoltre, ha contribuito all’accelerazione della campagna vaccinale, che ora vede il continente europeo al primo posto” lo afferma il commissario Ue per il mercato interno e i servizi Thierry Breton, considerato il “padre” del Green Pass. “Il certificato – spiega Breton – serve per dare un’indicazione e cioè che chi lo possiede non rappresenta un rischio per gli altri. So bene ciò che sta succedendo in Italia, con l’introduzione dell’obbligo per i lavoratori del settore sanitario oppure per l’accesso ai luoghi affollati, come i trasporti o gli stadi. È responsabilità degli Stati assicurare la protezione ai propri cittadini e questa è una giusta indicazione per proteggerli”.