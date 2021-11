Il governatore Emiliano terrà per sè la delega alla Cultura

di Redazione Norbaonline

L’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Massimo Bray, si è dimesso. E’ il secondo assessore della giunta guidata da Michele Emiliano a dimettersi. Pochi giorni fa è stato Pierluigi Lopalco a lasciare la delega alla Sanità. La decisione di Bray, spiega la Regione, arriva dopo un percorso di condivisione con Emiliano, che terrà per sè in questa fase la delega alla Cultura. Bray spiega che per le difficoltà personali che affronta da alcuni mesi e per le indicazioni ricevute dai medici, non ritiene di essere “nelle condizioni di adempiere alle funzioni che gli sono state assegnate.