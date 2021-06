Il G7 donerà 1 miliardo di dosi di vaccini ai Paesi poveri

L’annuncio nel corso del Vertice in Cornovaglia.

Pieno accordo tra i leader del G7 che si impegneranno a distribuire nei prossimi mesi un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai Paesi poveri. L’obiettivo è “porre fine alla pandemia” nel 2022, ha riferito Downing Street in un comunicato, precisando che Londra donerà 100 milioni di dosi.

Gli Usa si sono già impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell’intero G7. Johnson ha detto che le dosi arriveranno sia direttamente sia tramite il programma Covax,

L’Unicef: il tempo è ancora di fondamentale importanza

“Accogliamo con favore -ha dichiarato Direttore generale dell’Unicef Henrietta Fore – l’impegno assunto questa settimana dai leader delle nazioni del G7 di accelerare la distribuzione di vaccini sicuri, efficaci, accessibili e convenienti per i paesi più poveri, con l’obiettivo di porre fine alla pandemia nel 2022.

Un accesso equo ai vaccini COVID-19 rappresenta la via d’uscita più chiara da questa pandemia per tutti noi – bambini inclusi, e gli impegni annunciati dai membri del G7 la scorsa settimana sono un passo importante in questa direzione.

L’Unicef è particolarmente lieto che alcune delle donazioni di dosi saranno rese disponibili immediatamente per integrare le carenze in corso. Tuttavia, il tempo è ancora di fondamentale importanza”.

“Anche se molti cittadini dei paesi ad alto reddito iniziano a prendere in considerazione una vita post-vaccinazione, nei paesi a basso reddito – ha aggiunto Fore – il futuro appare piuttosto cupo.

Già quest’anno sono morte più persone di COVID-19 che in tutto il 2020, a causa di focolai in numerosi paesi dove i vaccini rimangono fuori portata.

Siamo particolarmente preoccupati per le ondate in Sud America, Asia e Africa. Mentre la pandemia infuria, il virus muta e produce nuove varianti che potrebbero potenzialmente minacciare sia chi è vaccinato, sia che chi non è vaccinato.

Siamo in una corsa feroce. Donare dosi ora è una politica intelligente nei nostri migliori interessi collettivi. Oltre a queste generose promesse di vaccini, l’UNICEF e le molte organizzazioni e paesi coinvolti nella distribuzione e nella preparazione hanno bisogno di tempi chiari su quando i vaccini saranno disponibili. Questo è un elemento particolarmente importante per distribuire con successo i vaccini in paesi con scarse infrastrutture sanitarie”.