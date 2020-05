IL FLOP DELLE U.S.C.A. IN PUGLIA, CONCA: “LE UNITA’ SPECIALI DEVONO PARTIRE DIRETTAMENTE DALL’OSPEDALE”

Le U.S.C.A. (unità speciali di continuità assistenziale), il D.P.C.M. le ha previste il 9 marzo, le regioni si dovevano adeguare entro il 20 marzo, ad un mese e mezzo dal provvedimento la Puglia è ancora ferma.

Le task-force di medici per la gestione domiciliare dei pazienti Covid-19, una ogni 50.000 abitanti, dovevano essere istituite dalle regioni e diventare subito operative allo scopo di rafforzare la medicina territoriale e di curare gli ammalati a casa evitando che le loro condizioni si aggravassero.

In Veneto e in Emilia-Romagna le U.S.C.A. sono partite subito, i team di medici sono andati presso il domicilio dei pazienti Covid-19 per fornire cure e assistenza.

In tutta la Puglia, alla data del 24 aprile, sarebbero dovute partire 80 U.S.C.A., secondo quanto annunciato dal presidente Emiliano, ma ciò non è accaduto: non ci sono dottori disponibili.

Le adesioni all’avviso sono state pochissime e addirittura in alcuni distretti nessun medico avrebbe partecipato, nonostante la paga oraria di 40 euro l’ora.

Ogni U.S.C.A avrebbe dovuto essere composta da cinque medici, che si sarebbero alternati in due turni giornalieri, per fare almeno 8 visite domiciliari al giorno.