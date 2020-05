Il sistema informativo sanitario della regione Puglia è in tilt per “problemi tecnici. Al momento la percentuale di persone che hanno attivato il fascicolo in Puglia “è circa il 10% della popolazione”- spiega Vito Novielli, presidente di Federfarma Puglia che, insieme al segretario Fimmg, Donato Monopoli, aveva denunciato nei giorni scorsi i disservizi e chiesto l’intervento della Regione. Prima dell’emergenza sanitaria i fascicoli attivati erano in circa 90mila.