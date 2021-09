Il Dl Green pass approda in Aula alla Camera

6 settembre – (Quotidiano Sanità) – In commissione Igiene e Sanità previsto l’esame del Ddl sulle malattie rare e l’audizione della Fnomceo riforma del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell’autista soccorritore.

Il Dl Green pass approda nell’Aula della Camera. È questo per la sanità il momento clou dell’attività parlamentare per questa settimanale. Sempre alla Camera nel ella seduta di martedì 7 settembre, alle ore 16, avrà luogo l’informativa urgente del Governo sugli sviluppi della situazione in Afghanistan.

Mercoledì 8 settembre, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta televisiva.

Venerdì 10 settembre, alle ore 9.30, avranno luogo interrogazioni urgenti.

La Commissione Affari sociali, in sede referente, avvierà l’esame del disegno di legge di conversione del DL 111/2021: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264​Governo – Rel. Novelli, FI).

Si riunirà, poi, il Comitato dei nove per l’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223​Governo – Rel. Rizzo Nervo, PD).

Per quanto riguarda la Commissione Igiene e sanità in sede redigente vi sarà l’esamen ddl 2255 e connessi (malattie rare).

Inoltre è prevista l’audizione informale della Fnomceo in videoconferenza, su ddl 1715 e connessi (riforma del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell’autista soccorritore).