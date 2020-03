Il decreto vola a 7,5 miliardi: 6,35 in deficit chiesto alla Ue

Il Consiglio dei ministri ha deciso di chiedere alla Ue un deficit di 6,35 miliardi anziché i 3,6 ipotizzati in un primo momento. Si tratta dello 0,35% del Pil, che non comporta “nessun salto nel buio”, ha assicurato il premier Conte in conferenza stampa, e “nella commissione Ue c’è la piena sensibilità a comprendere l’emergenza”. Ma non è comunque poco. L’unica alternativa, cioè quella di “aumentare la pressione fiscale”, finirebbe però per “aggravare i rischi per l’economia italiana”, come scrive il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella lettera spedita al vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e al commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni.