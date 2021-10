Addio al ‘medico dei senzatetto’, Anelli (FNOMCeO): “Il Covid si è portato via il medico degli ultimi, esempio da seguire”

“Condoglianze alla famiglia di Bernardo Cozzolino, il medico di Ercolano che curava i senzatetto.

Condoglianze all’Ordine dei Medici di Napoli per la perdita di un collega, di un medico di medicina generale che svolgeva un ruolo insostituibile e preziosissimo. Condoglianze a tutti i suoi assistiti, a tutte le persone a cui è stato vicino senza risparmiarsi, incarnando i principi del Codice deontologico”.

Così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, in merito alla morte per Covid del medico di famiglia, che, da volontario, curava gratuitamente i clochard nelle stazioni napoletane.

“Il Covid si è portato via il medico degli ultimi, dei più fragili – conclude Anelli -.

È un giorno triste. L’auspicio è che il suo esempio sia seguito da tanti colleghi, per non lasciare senza assistenza coloro che ne hanno più bisogno. La tutela della salute è un diritto di ogni persona. Per molti è l’unica maniera di vedersi riconosciuta la dignità che spetta a ciascuno di noi, per il solo fatto di essere al mondo”.