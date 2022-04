Il Covid non è scomparso, servono ancora più risorse per la sanità pubblica

Un ringraziamento ai direttori generali per il grande lavoro svolto in questi due anni.

di Giovanni Migliore*

Lo stato di emergenza è terminato ma il Covid non è scomparso e nemmeno le altre malattie: per questo, oggi come non mai, servono ancora più risorse per sostenere la sanità pubblica.

Ma si riparte da una certezza. Le aziende sanitarie potranno contare sul contributo e sull’impegno dei manager, che non è mai venuto meno in questi due anni.

È ai direttori generali, oltre che a tutti gli operatori sanitari in prima linea, che va un grande ringraziamento: è stato con il lavoro costante delle direzioni che le aziende sanitarie e ospedaliere hanno potuto creare nuove soluzioni per l’emergenza e implementare modelli organizzativi, hanno rinforzato gli organici nelle strutture e rivoluzionato reparti per garantire a tutti il diritto alla salute, hanno assicurato una campagna vaccinale capillare e diffusa.

Ai colleghi, che sono state le colonne del servizio sanitario nazionale in questi due anni assai difficili, va il riconoscimento per il lavoro svolto. E gli auguri per il lavoro che ci sarà ancora da fare e che servirà a rinforzare l’assistenza, le cure e i servizi nel post Covid.

Auguri in particolare ai tre manager appena nominati alla guida di tre importanti aziende del Lazio aderenti a Fiaso: ad Angelo Tanese, che proseguirà il suo lavoro alla direzione della Asl Roma 1, a Cristiano Camponi, per la prima volta a capo della Asl Roma 6 e a Francesco Vaia, da ieri confermato alla direzione generale dello Inmi Spallanzani, dopo esserne stato direttore sanitario per diversi anni.

Lo Spallanzani, in particolare, è stato un punto di riferimento certo e ha rappresentato un supporto scientifico di valore per tutto il Paese durante la pandemia: la riconferma di Vaia al vertice costituisce il riconoscimento del lavoro di squadra svolto da professionisti eccellenti e competenti.

*Presidente Fiaso