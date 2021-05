Il 57% dei siti web/portali regionali ha uno spazio dedicato al covid

Comunicazione e vaccini anti-Covid.

Presentata l’indagine “La comunicazione della vaccinazione anti Covid 19 sui siti web delle Regioni e delle PA, realizzata da Agenas e Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Tutti i siti web/portali regionali presentano all’interno della Home Page un riferimento al Covid-19 e/o al vaccino anti Covid-19. La modalità riscontrata più frequentemente nel fornire l’informazione è risultata essere l’utilizzo di banner in Home Page, il 100% dei siti web/portali regionali ha utilizzato questa modalità. Inoltre il 57% dei siti web/portali regionali presenta uno spazio dedicato ad informare il cittadino riguardo il Covid-19. Il 29% allo stesso modo presenta uno spazio dedicato, tuttavia con informazioni parziali e/o frammentate. Il 14% non ha dedicato spazi ad informare i cittadini riguardo il Coronavirus. Per la precisione sono tre le regioni, Valle d’Aosta, Campania e Basilicata, che non hanno fornito adeguate informazioni ai cittadini relative alla pandemia. Un esempio di buona pratica di comunicazione al cittadino di informazioni sul Coronavirus riportate in modo esaustivo è rappresentato dal portale regionale Costruire Salute della Regione Sicilia. È quanto emerge dall’l’indagine ‘La comunicazione della vaccinazione anti Covid-19 sui siti web delle Regioni e Province Autonome italiane’ condotta nei mesi di marzo e aprile scorsi, coinvolgendo 12.322 residenti di tutte le Regioni e Province Autonome italiane e presentata oggi da Agenas, Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a cui ha collaborato anche l’Istituto di Linguistica Computazionale (Cnr), che sottolinea come internet e i siti web che lo popolano rappresentano un canale chiave per informare i cittadini sulla vaccinazione Covid-19 e possono svolgere un ruolo significativo nel promuoverne la diffusione.

Il progetto si propone di offrire una panoramica sulle modalità con cui le Regioni e le P.A. comunicano con i propri cittadini attraverso i siti web relativamente alla vaccinazione anti Covid-19. Adottando la prospettiva di un qualsiasi cittadino che ricerca informazioni sui siti web delle Regioni/Province Autonome italiane sul vaccino anti Covid 19, lo studio ha indagato: la reperibilità delle informazioni; la qualità e la quantità delle informazioni; la fruibilità e l’efficienza delle informazioni; la leggibilità delle informazioni.

“Dalla precedente indagine svolta da Agenas in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna sulla popolazione italiana – dichiara il presidente Agenas, Enrico Coscioni – è emerso come la ricezione di informazioni chiare sul vaccino anti Covid-19 possa aumentare la propensione dei cittadini a vaccinarsi. In questi giorni stiamo assistendo ad un calo dei decessi, dei contagi oltre che a un minor ricorso all’ospedalizzazione dei pazienti. Ciò sta avvenendo soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione in atto e dunque l’Agenzia è impegnata a dare tutto il supporto necessario alle Regioni e Province Autonome anche rispetto alla delicata fase di relazione tra i vari enti del Ssn e cittadini”.

“L’indagine va incontro alla sempre maggiore richiesta di informazione sui siti web da parte del cittadino – dichiara il Direttore generale Domenico Mantoan -e fornisce uno strumento di studio e analisi a supporto delle Regioni e delle Province Autonome per la realizzazione di una comunicazione di qualità costantemente aggiornata. L’obiettivo è offrire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale un servizio adeguato rispetto alle informazioni sulla vaccinazione anti Covid- 19. Proprio per questo il progetto segnala una serie di azioni che i policy maker regionali potrebbero intraprendere, per rendere la comunicazione istituzionale efficace e uniforme, migliorando la consapevolezza del cittadino sui corretti percorsi di cura e tutela della propria salute.”

“Quest’indagine sui siti web delle Regioni e delle Province Autonome-dichiara Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – vuole fornire suggerimenti per il miglioramento dei processi di comunicazione, partendo dall’esperienza di navigazione del cittadino. Dallo studio svolto a gennaio 2021 alla popolazione italiana in merito alla vaccinazione anti Covid-19, è emerso che i cittadini contrari o ancora incerti hanno prevalentemente un titolo di studio basso e vorrebbero ricevere maggiori informazioni soprattutto sugli effetti collaterali del vaccino. I sistemi sanitari regionali possono riflettere sulla loro capacità di risposta a tale bisogno di informazione con le evidenze fornite da questa indagine.”

Qualche dato

L’81% dei siti web/portali regionali riportano le informazioni in merito alle categorie di cittadini aventi diritto alla vaccinazione in accordo al Piano Strategico Nazionale per la vaccinazione anti COVID19. Il 14% riporta informazioni solo in maniera parziale, mentre il 5% non riporta informazioni a riguardo.

Per quanto concerne l’informazione riguardo le diverse fasi della vaccinazione anti COVID19, che indica quando le diverse categorie di utenti possono effettuare la vaccinazione, a livello regionale il 72% dei siti web/portali fornisce al cittadino informazioni esaurienti. Il 14% non riporta alcun tipo di informazione, mentre il 14% riporta informazioni parziali, relative alle sole categorie di utenti aventi diritto alla vaccinazione nel periodo di analisi.

Il 57% dei siti web/portali regionali fornisce informazioni esaurienti riguardo dove effettuare la vaccinazione anti COVID19, indicando i punti di somministrazione attivi con il dettaglio dei relativi indirizzi. Il 9% riporta informazioni limitate indicanti solamente la tipologia di struttura dove è erogato il servizio (es. punto vaccinale, presidio ambulatoriale, ecc.), mentre il 34% non riporta informazioni.

L’81% dei siti web/portali regionali presenta uno spazio con informazioni esaurienti dedicato ad informare il cittadino su come effettuare la prenotazione della vaccinazione anti COVID19. Contrariamente, il 19% dei siti web non riporta informazioni o le riporta in maniera limitata.