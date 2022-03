I pochi vaccini distribuiti ai Paesi in via di sviluppo stanno prolungando la pandemia

L’incapacità globale di fornire un numero sufficiente di vaccini Covid-19 ai paesi in via di sviluppo “sta prolungando la pandemia” e causando decine di migliaia di decessi prevenibili ogni settimana.

Al 10 marzo, sono state somministrate più di 10,5 miliardi di dosi di vaccino a livello globale, “abbastanza per proteggere l’intera popolazione mondiale da sintomi gravi, ospedalizzazione e morte”, ha affermato nei giorni scorsi l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. Nonostante questo risultato, Bachelet ha insistito sul fatto che la “triste realtà” è che solo il 13% circa delle persone nei paesi a basso reddito è stato vaccinato, rispetto a quasi il 70% nei paesi ad alto reddito.

Facendo eco all’urgenza della signora Bachelet e aderendo alla richiesta di strategie efficaci per affrontare l’iniquità del vaccino, Tedros Adhanom Ghebreyesus , Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha insistito sul fatto che l’inazione rischiava di penalizzare le persone e i paesi più vulnerabili del pianeta. “Siamo a un punto di svolta nella storia”, ha detto. “Abbiamo gli strumenti per porre fine alla fase acuta della pandemia, se li utilizziamo correttamente e li condividiamo in modo equo.

Ma profonde disuguaglianze stanno minando questa possibilità. “I paesi con alti tassi di vaccinazione stanno riaprendo mentre altri con bassi tassi di vaccinazione e bassi tassi di test sono stati lasciati indietro. Il risultato è più di 60.000 decessi a settimana, insieme a un aumentato rischio di comparsa di nuove varianti”.

“Il mondo è stato profondamente fortunato ad aver sviluppato vaccini efficaci contro il Covid-19 a un ritmo senza precedenti”, ha riconosciuto Bachelet. “La scienza ha salvato milioni di vite e mezzi di sussistenza. Ma non siamo riusciti a somministrare i vaccini in modo equo ed equo. In questo momento, questo fallimento sta prolungando la pandemia”.

“Ci troviamo a un bivio. Disuguaglianza contro diritto allo sviluppo. Nazionalismo contro la solidarietà internazionale… La vaccinazione ritardata può significare un decennio perso per lo sviluppo.

Rischiamo di perdere un’intera generazione di giovani a causa della scarsa istruzione e della disoccupazione. I paesi diventeranno meno resilienti a nuove crisi e shock”.

E sullo sfondo della continua invasione russa dell’Ucraina e del bombardamento mortale di un ospedale pediatrico a Mariupol mercoledì scorso, Tedros ha espresso solidarietà agli operatori sanitari ucraini.

“In Ucraina, il sistema sanitario sta lottando contro il Covid-19 e l’ossigeno e le forniture mediche pericolosamente bassi mentre la guerra infuria intorno a loro. L’Oms sta fornendo ossigeno e altre forniture mediche di cui c’è un disperato bisogno come parte del suo pacchetto di aiuti umanitari.

Ribadisco che gli attacchi agli ospedali, al personale medico e ai trasporti sanitari sono vietati dal diritto umanitario internazionale; qualsiasi attacco di questo tipo costituisce una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra”.