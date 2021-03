Finanza sanitaria, visite a pazienti Covid e diagnostica avanzata: prima e terza commissione in seduta congiunta.

Sanità pugliese sotto la lente delle commissioni del Consiglio regionale: l’attenzione della prima e della terza, si sono occupate di numerosi argomenti posti all’ordine delle giorno in seduta congiunta.

Aggiornate alla prossime convocazioni le due audizioni su questioni di finanza sanitaria all’attenzione delle commissioni bilancio e sanità, nella prima parte dei lavori, coordinati dai presidenti Fabiano Amati e Mauro Vizzino.

A lunedì 12 aprile è rinviata la verifica sullo stato della programmazione finanziaria e l’andamento della spesa per la costruzione dell’ospedale Sud Salento Maglie-Melpignano, con l’audizione del direttore generale dell’asl di Lecce Rodolfo Rollo, del Rup e del direttore dei lavori.

È ancora in corso l’istruttoria per individuare gli elaborati integrativi finalizzati alla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas): per ottenere il cronoprogramma dei tempi necessari per l’integrazione ambientale si dovrà attendere la successiva seduta congiunta.

Altra seduta anche per la verifica della spesa sanitaria regionale per le internalizzazioni di servizi di supporto alle attività sanitarie, richiesta dal capogruppo FdI Ignazio Zullo ed estesa ad una riflessione sulla spesa per il 118. I direttori generali delle asl Bat, Lecce e Taranto hanno fatto pervenire relazioni esplicative e schede sinottiche, a disposizione dei consiglieri delle due commissioni. Brindisi si è riservata da inviarle quanto prima e intanto perverranno quelle delle altre asl e aziende ospedaliere.

La commissione sanità ha proseguito i lavori impregnandosi su altri temi.

Difficoltà pratiche e rischi di contagio non consentono di dare corso immediato alla richiesta di un protocollo di sicurezza per consentire a un parente di visitare pazienti covid ricoverati in terapia intensiva nel Dea di Lecce.

Sulla richiesta, avanzata dal consigliere regionale Paride Mazzotta, dal Movimento ProgrAmmazione e da molte famiglie, l’assessore regionale alla sanità Luigi Lopalco ha osservato che pur riconoscendo il rilievo umano e psicologico del conforto, la fattibilità andrà verificata attentamente, per la criticità di una procedura di sicurezza che non può essere improvvisata.

Vestizione e svestizione sono ad alto rischio di autocontagio per chi non è abituato e richiedono la collaborazione di due unità infermieristiche, che andrebbero distratte dall’attività specialistica. Il presidente Vizzino ha suggerito di elaborare una proposta della commissione, da sottoporre alla Giunta regionale.

Corotac e RM cardiaca presso l’ospedale Fazzi di Lecce: entro un mese e mezzo la provincia salentina potrà disporre di due apparecchiature diagnostiche di ultimissima generazione.

Ne ha dato notizia il direttore generale dell’asl, Rodolfo Rollo, in risposta alle richieste del capogruppo La Puglia Domani Paolo Pagliaro. La Tac coronarica è installata e si attende (primi di maggio) il completamento della formazione del personale tecnico, oltre all’abbassamento della curva pandemica, visto ch’è l’apparecchiatura è adiacente al Dea. Per mettere in funzione la risonanza magnetica cardiaca serve un particolare software. La ditta si è riservata un’offerta, il personale va formato: entro 40-45 giorni l’apparato potrà entrare in servizio.

Nel corso della seduta si è appreso che il pronto soccorso di Galatina dispone di un apparecchio radiologico portatile, donato da Confindustria Lecce e in grado di funzionare in caso di avaria dell’apparato principale.

Quanto alla fornitura di dispositivi aggiornati a pazienti diabetici, per l’auto monitoraggio in tempo reale della glicemia, che l’asl di Lecce al momento non assicura, il direttore generale Rollo ha detto che andranno risolti problemi sul tariffario e si cercherà intanto di risolvere caso per caso quelli più urgenti.

Sempre l’asl Lecce ha reso noto che a breve verrà adottato l’atto deliberativo per l’internalizzazione dei servizi di trasporto sanitario, finora gestiti dalla società Tundo. Un progetto è stato esaminato favorevolmente dal tavolo tecnico aziendale e sottoposto alle organizzazioni sindacali. Prevede di portare in Sanitaservice trasporti e personale (122 operatori: 85 autisti, 31 oss e 6 amministrativi), con un risparmio di 234mila euro. (fel)