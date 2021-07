I lavori della terza commissione: mensa del Vito Fazzi e carenza di medici nel Salento

Una schiarita sull’adeguamento della mensa dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, inattivo da quasi tre anni. Nel corso dell’audizione in terza commissione (sanità) del Consiglio regionale, convocata dal presidente Mauro Vizzino e richiesta dal consigliere Paride Mazzotta, il direttore dell’Asl Rodolfo Rollo ha chiarito che il procedimento sta per essere avviato ed entro l’inizio del prossimo anno la cucina dovrebbe entrare in funzione nel presidio ospedaliero. L’azienda sanitaria leccese ha trasmesso la documentazione al Dipartimento salute della Regione, per il finanziamento. È pronto lo studio di fattibilità per gli interventi nei locali, già disponibili e per l’acquisto di attrezzature. Per accorciare i tempi l’asl è disposta ad anticipare le somme necessarie. Il progetto di massima può essere trasformato in breve progettazione definitiva, si calcolano sei mesi per gara e aggiudicazione, poi i lavori.



Intanto si valuterà l’opportunità di trasferire nella sede più idonea di San Cesareo la preparazione dei pasti, al momento realizzati a Gallipoli, a quaranta chilometri da Lecce. Un sopralluogo nella settimana prossima verificherà la possibilità.



Il consigliere Mazzotta e i rappresentanti sindacali intervenuti hanno messo in risalto i disagi per i pazienti della struttura e degli operatori.

Mancanza di personale medico nell’Asl di Lecce: nel corso dell’audizione in commissione sanità, chiesta dal consigliere Antonio Gabellone, il direttore Rollo ha confermato che per fronteggiare le criticità presso il Vito Fazzi si stanno attivando 30 posti letto non covid e distaccando alcuni sanitari dai reparti degenza. Questo nel quadro di una riorganizzazione dei posti di medicina d’urgenza collegati al Pronto Soccorso. Pazienti lungodegenti vengono ricollocati in ospedali vicini.



Altri interventi riguarderanno il presidio di Gallipoli.

Con 1700 posti letto, l’Asl di Lecce è la più grande in Puglia, il carico di lavoro è eccezionale e sono state esaurite tutte le possibilità di laureati in medicina disponibili. Peraltro, la mancanza di una facoltà di medicina a Lecce costringe molti specializzandi a lasciare il Salento.



Il problema del numero dei laureati, ha fatto presente l’assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, non è il numero chiuso per l’accesso al corso di studi in medicina, ma la disponibilità di posti nelle Università. È stato chiesto agli Atenei di aumentarli, ma le restrizioni dei budget non consentono di aderire alle richieste delle Regioni. (fel)