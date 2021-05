I lavori della Commissione bilancio e programmazione

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza, con 5 voti di astensione, il disegno di legge che con un maxiemendamento ha assorbito altri sette provvedimenti, contenenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di 543 mila 821 euro.

I lavori sono proseguiti con l’aggiornamento sulla variazione di bilancio predisposta dalla Giunta regionale con un disegno di legge, con cui si impegna una somma complessiva di 83 milioni di euro fino al 2040, per l’istituzione del corso di laurea in medicina presso l’Università del Salento. Sul punto, è stato il consigliere Francesco Ventola (FdI), a porre la necessità di conoscere le ragioni che hanno indotto la Giunta regionale a fare questa scelta, “senza che vi sia stata una pianificazione di un percorso che debba tenere in conto del bisogno di avere un quadro più compiuto nel campo dell’offerta formativa, con una visione più uniforme a breve e a lungo termine”.

La seduta precedente si era conclusa ravvisando la necessità di ascoltare nel merito gli assessori regionali al bilancio, sanità e istruzione, dopo aver sentito il parere del Rettore dell’Università di Bari e del preside della Facoltà di medicina di Bari. In quella odierna, è stato possibile audire solo l’assessore regionale all’istruzione e università Sebastiano Leo, mentre gli assessori Lopalco e Piemontese saranno nuovamente riconvocati per la prossima seduta.

Per l’assessore Leo tale decisione è da ricondurre alla necessità di ridurre il divario con le altre regioni italiane in termini di numero di immatricolazione alla Facoltà di medicina. Ancor di più se si considera che in Puglia nei tre corsi attivi, sono iscritti 498 studenti, a fronte dei 1490 iscritti ai sette corsi presenti nel territorio regionale dell’Emilia Romagna. L’assessore ha precisato che la scelta di istituire un nuovo corso a Lecce è stata concordata con tutti i Rettori delle Università pugliesi, ma ha anche evidenziato che è opportuno quanto mai riprendere a ragionare tutti insieme su un concetto più ampio, che tenga conto del bisogno di avviare un’attività di programmazione per la costruzione di un percorso di alta formazione, vista la carenza del numero delle specializzazioni. Infine, da parte dell’assessore Leo, la precisazione che le competenze dell’intero sistema universitario sono di carattere nazionale.

È da qui, quindi, che scaturisce la motivazione di fare ancora di più chiarezza sulla vicenda, e come ha evidenziato il presidente Amati, visto che il meccanismo declina l’irrilevanza della territorialità, sarà opportuno riconvocare in audizione gli assessori Piemontese e Lopalco. Su richiesta dei consiglieri Paolo Pagliaro e Saverio Tammacco, si disporrà per la stessa seduta, anche l’audizione dei Rettori delle Università di Bari, del Salento e di Foggia e dei presidi delle Facoltà di medicina di Bari e Foggia.

Aggiornata anche l’audizione, richiesta dal consigliere Saverio Tammacco, dell’assessore al bilancio al fine di conoscere lo stato di avanzamento della spesa prevista, per le finalità disposte in una norma nel bilancio di previsione, destinate alle infrastrutture turistiche di intervento pubblico.