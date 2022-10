I lavori della Commissione bilancio e programmazione

L’ordine del giorno della seduta odierna ha riguardato anche altre tematiche che sono state oggetto di audizione.

Fra queste la sostenibilità economica della chirurgia mini invasiva robot guidata nell’ambito della chirurgia spinale, su cui è intervenuto il direttore amministrativo del Policlinico di Bari Gianluca Capocchiani, il quale ha rilevato che vanno fatti ulteriori approfondimenti sui costi dell’investimento per l’acquisto del robot, il cui totale ammonta a due milioni e 800 mila euro, se si considera che al costo di 1,8 milioni di euro si deve aggiungere un altro milione di euro per la manutenzione di cinque anni. In più, ha evidenziato che il costo unitario per singolo intervento effettuato con la robotica è di 19.500 euro, rispetto ai 16.700 euro necessari per l’intervento di chirurgia tradizionale, che moltiplicato per cento che è il numero degli interventi annui, l’incremento del costo è pari a due milioni 240 mila euro. Questo determinerebbe un DRG maggiorato, che però non può essere richiesto in situazioni in cui vi è l’assoggettabilità alle procedure del Piano Operativo.

Data la necessità di ottenere maggiori chiarimenti sulla programmazione sanitaria, il punto è stato aggiornato fra 15 giorni, nella cui seduta sarà convocata l’Aress.