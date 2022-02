I lavori della Commissione bilancio e programmazione

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza il disegno di legge che con un maxiemendamento ha assorbito altri otto provvedimenti, contenenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di 68 mila 848 euro.

All’ordine dei lavori della seduta anche l’audizione sulla spesa della Protezione Civile per la gestione dell’immigrazione nell’ultimo quinquennio.

Il presidente Amati ha rilevato che con questo punto oggetto di audizione si conclude da parte della Commissione, la fase di verifica dei centri di costo della Protezione civile.

In merito al quesito relativo agli interventi della Protezione civile in ambito delle politiche dell’immigrazione, il dirigente della Sezione Protezione civile Nicola Lopane ha esposto dei dati emersi sulla base dell’elaborazione di un quadro complessivo che include i provvedimenti adottati dal 2017 al 2021. Risulta, quindi, che nell’arco temporale indicato sono stati impegnati 5,8 milioni di euro. Sono stati emessi mandati per 3,4 milioni di euro e risultano da pagare ancora 71 mila euro per il 2020 e meno di 2 mila euro per il 2021. Per tutti gli interventi relativi a Borgo Mezzanone sono ancora in corso i collaudi e per quelli più imponenti la Protezione civile ha utilizzato le risorse dei fondi vincolati del PON legalità, per una somma pari a 4,7 milioni di euro. Le somme a carico del bilancio autonomo sono state utilizzate per pasti e rimborso spese ai gruppi di volontari della Protezione civile.

Il capogruppo di FdI Ignazio Zullo ha chiesto di conoscere la procedura che dà origine al procedimento, il modo con cui si sviluppa fino all’impegno delle somme e la scelta del beneficiario degli interventi. A tal proposito il dirigente Lopane ha spiegato che l’intervento è diretto dalla Prefettura e che i Comuni ricadenti nei siti di accoglienza, per problemi di bilancio sono neutrali e sono costretti a chiedere l’intervento alla Regione, affinchè sia la Protezione civile ad intervenire.

Su richiesta del presidente Amati, la Sezione Protezione civile invierà alla Commissione una tabella completa di tutte le spese del quinquennio contenente il nome dei beneficiari e la modalità di affidamento e importo.

Lunedì prossimo in seduta congiunta con la III, il dirigente Lopane sarà audito insieme al direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro, sulla determinazione della tariffa alle struttura private nell’ambito dell’emergenza Covid.