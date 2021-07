🔵 I dati del report di questa settimana rendono ancora più netto l’avanzare della campagna vaccinale.

Report n° 20 – luglio 2021

“I residenti dell’area barese, con età pari o superiore a 12 anni, che hanno già ricevuto almeno una dose – commenta il Direttore Generale Antonio Sanguedolce – salgono al 76%, mentre il 56% ha completato il ciclo vaccinale con doppia o singola dose. Numeri ancora migliori nella città di Bari, in cui il 77% dei vaccinabili over 12 ha fatto la prima dose e il 59% ha ultimato il ciclo di immunizzazione”.

La circolazione del virus Sars Cov-2 è comunque ancora in misura contenuta. I Comuni con zero contagi sono 16, si confermano 9 quelli con un solo caso settimanale e 10 si attestano in una forbice tra 2 e 5 casi. La città di Bari registra un tasso settimanale di 7,6 casi per 100mila abitanti, più alto rispetto al 4,4 precedente.