«I contagi tra i bimbi indice della svolta: l’unica soluzione è limitare i contatti»

“L’epidemia ha cambiato passo perché si è allargata ai bambini. Le vaccinazioni sono in ritardo, i contagi in crescita. L’unica tattica è limitare i contatti tra le persone, non c’è scelta. In un anno abbiamo imparato molto e l’elemento che si è rivelato determinante è la mobilità delle persone”.

Lo afferma Stefania Salmaso, epidemiologa, secondo cui la misura più efficace è “circoscrivere il più possibile le aree dove ci sono i contagi, ma è evidente che spesso siamo all’inseguimento delle infezioni e solo le restrizioni più severe funzionano. Se si vuole perseguire questa tattica meno punitiva per i cittadini, serve però una sorveglianza attiva, locale, finalizzata a interventi tempestivi, non sempre attuabile”.