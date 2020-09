Nonostante i contagi siano costantemente in leggero aumento, la situazione i Italia appare per il momento sotto controllo tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il nostro paese un “esempio” nel contrasto alla pandemia: stiamo assistendo a un “aumento blando e controllato”, non “ancora ai livelli dei nostri vicini, come Spagna e Francia”, afferma il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra. Ma, come concorda tutto il mondo scientifico, non bisogna abbassare la guardia.