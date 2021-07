Richeldi: «Siamo poco distanti dai dati di ottobre. Adesso ho paura per chi non è vaccinato»

“Ho paura per chi non ha potuto o voluto vaccinarsi” afferma Luca Richeldi, pneumologo del Gemelli. “Ci dobbiamo aspettare la pandemia dei non vaccinati che sono il 15 % degli over 60, quelli che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Se venissero contagiati sarebbero in pericolo di malattia grave e anche di morte esattamente come un anno fa. È in questa categoria che si concentrano la maggior parte dei decessi”. “Il vaccino – sottolinea Richeldi – è l’unico modo per non tornare indietro, ricadendo nelle restrizioni che abbiamo già vissuto, e per non danneggiare più deboli. Regredire sarebbe paradossale”